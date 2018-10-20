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Hafızlık için geç kalmadınız

Hayata küsmeyin, hafızlık için bile geç kalmadınız...

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:43
Hafızlık için geç kalmadınız

Çağdaş hayatın karmaşası içinde insanların ‘zihinsel yorgunluk’ duyması kaçınılmaz.. Ama bunun ne kadarının ‘yaşlılıktan’ kaynaklandığını ne kadarının ‘çevre faktörler’ tarafından tetiklendiğini bilinmiyor. Fakat endişede haklı olduğunuzu ve kesinlikle başkalarının da sizin gibi hissettiklerini bilmenizde fayda var..

Hafızlığa başlamak için bile asla geç değil!

İyi tarafı şu ki ‘zihnî egzersiz’ konusuna kamuoyunda merak, ilgi giderek artıyor. Beynimizi çalıştırmaya devam ettiğimiz sürece; beynin kendini modifiye ettiğini, yenilediğini, gücünü koruduğunu biliyoruz.

Gazetelerin bulmaca ekleri veya sudoku aletleri bu noktada yaşlıların imdadına yetişiyor. Ancak beyinsel kapasitenizin sandığınızdan çok daha fazla olduğunu bilmelisiniz. Yeni bir yabancı dil öğrenmeye veya hafızlığa başlamak için hiçbir yaş geç değil.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:43
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