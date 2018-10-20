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Hafızayı besleyen gıdalar

İngiliz araştırmacıların çalışmalarına göre zekayı, hafızayı artıran on besin şöyle sıralanmış.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:28
Hafızayı besleyen gıdalar

Beyin gelişimi için çok yararlı olan omega 3 yağı içeren somon balığı listenin en başında bulunuyor. Listedeki bir başka deniz ürünü ise zeka seviyesinin yükselmesine faydası olan iyot içeren morina balığı.

Konsantrasyon eksikliği ve yorgunluk sebebi olan demir eksikliği özellikle ergenlik çağındaki kızlar için bir sorun. Yüksek oranda demir içeren sığır eti listenin üçüncü sırasında. Beyin hücrelerini geliştirip hafızanın güçlenmesini sağlayan kolin maddesi içeren yumurta listedeki bir diğer besin. Stres ve sinirlerin yatışmasını sağlayan ve içindeki magnezyum ile kasları gevşemesini sağlayan ay çekirdeği listenin beşinci sırasında. İyi ve verimli bir çalışma için gerekli olan enerjiyi her gün yulaf yiyerek kolayca karşılanabilir. Çilekle yendiğinde hafıza için güçlendirici etki yapan ve öğrenmeyi kolaylaştıran yaban mersini listede yer almış. B1 vitamin eksikliği hafıza için zayıflatıcı etki yapar. B1 vitamini bulunan barbunya her hafta yenmelidir. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için sorun olan stres, endişe, sıkıntı durumunu giderecek B1 ve B3 vitamini içeren bezelye bolca yenmelidir. Her hücre için gerekli olan hayat kaynağı su, beyin gelişimi ve normal çalışması için çok önemlidir. Günde yaklaşık 1.5 litre su içilmeli..

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:28
  1. hafıza
  2. hafıza için tüketmemiz gereken besinler

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