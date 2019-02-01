Hafaya-yı Devlet Defteri nedir? Asırlarca 3 kıtada adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin son dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid'in son bölümlerinde Hafaya-yı Devlet isminde önemli bir defter geçti. İzleyicilerHafaya-yı Devlet Defteri'nin ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte dizide Sultan Abdülhamid tarafından anlatılan Hafaya-yı Devlet Defteri...

Asırlarca 3 kıtada adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin son dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid'in son bölümlerinde Hafaya-yı Devlet isminde önemli bir defter geçti. İzleyicilerHafaya-yı Devlet Defteri'nin ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte dizide Sultan Abdülhamid tarafından anlatılan Hafaya-yı Devlet Defteri...

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