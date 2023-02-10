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Medya Hadi oradan be adam! Senin kafan mı güzel Emin Çölaşan
Medya

Hadi oradan be adam! Senin kafan mı güzel Emin Çölaşan

Sözcü gazetesinin rüya âleminde yaşayan yazarı Emin Çölaşan, deprem sebebiyle ilan edilen OHAL için de yine en iyi bildiği işi yapıp "senaryo" üretti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:19:00 -
Hadi oradan be adam! Senin kafan mı güzel Emin Çölaşan

Sözcü gazetesinin rüya âleminde yaşayan yazarı Emin Çölaşan, deprem sebebiyle ilan edilen OHAL için de yine en iyi bildiği işi yapıp "senaryo" üretti. "Süresi seçimlerden tam bir hafta önce bitecek olan OHAL ilan ettiler. Bunun anlamı baskıdır, sansürdür. Tam da seçim öncesinde yine böyle bir ortama sürüklenmek üzereyiz" diyen Çölaşan, "Bu tarih neye göre belirlendi, iktidar dışında bilen yok. Bana soracak olursanız gerçek nedeni şudur: Milyonlarca seçmenle birlikte muhalefet partilerine de gözdağı verip yakınmaları önlemek ve büyük kitleleri bu yolla sindirmek" herzelerini yumurtladı. 

 

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