Haddini aştı… Murat Övüç'ten büyük rezalet! Türk halkını hedef alan skandal sözleri infial uyandırdı

Magazin medyası tarafından şişirilerek sosyal medyanın gündemi getirilen Murat Övüç adlı kişi yeni bir skandalla daha gündemde.

Sosyal medya hesabından yaptığı küfür ve hakaret dolu ahlaksız paylaşımları ile bilinen Övüç şimdi de İzmir depremi üzerinden Türk milletine duyduğu kin ve öfkeyi kustu.

Kokuşmuş magazin medyasının ve bilinçsiz takipçilerin şişirerek şımarttığı Övüç sosyal medya hesabından halkı aşağılamaya kalktı.

“Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk!”

Sosyal medya hesabından saçını boyadığı videosunu paylaşan Övüç gelen tepkilere video ile yanıt verdi.

Övüç, takipçilerine tepki gösterirken kendince Türk halkını aşağıladı.

Murat Övüç, "Bu gerizekalı halktan çok sıkıldım. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk! 'O kadar insan öldü, neden saçını boyatıyorsun' diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? Allah'ın verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor, dangalaklar!" ifadelerini kullandı.

Övüç’ün ‘cahil halk’ diyerek Türk halkına yaptığı hakaret sosyal medyada infiale neden oldu.