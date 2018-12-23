Haçlı Batı’nın hedefi tahrif edilmiş İslâm

Diyanet’in Avrupa’daki unsurları vasıtasıyla, Müslümanların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar atması Batılıları korkuttu. Almanya’dan sonra Fransa’nın da, Diyanetin, Avrupa’daki faaliyetlerini by-pass etmek ve kendilerine has bir İslam anlayışını Müslümanlara dayatmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Müslümanları irşad etmesinden rahatsız olan Fransa’da ’İslamcılık Fabrikası’ isimli şok bir rapor hazırlandığı ve raporun Macron’a sunulduğu bildirildi. Seküler bir İslam oluşturmak isteyen raporda Fransa’nın; bugüne kadar var olan bütün İslami kuruluşları devre dışı bırakarak, Fransız İslami İçin Müslüman Derneği’nin (AMIF) kurulmasının önerildiği belirlendi. Ayrıca imamların devlet kontrolünde eğitim alması, hac ve helal ete vergi getirilmesi ve bu vergiler aracılığıyla imamların maaşlarının ödenmesi gibi küstah tavsiyelerin raporda yer aldığı kaydedildi.

Özünden koparılmış din

Özellikle son yıllarda İslam düşmanlığını körükleyen skandal icraatlara imza atan Batı medeniyeti, şimdi de içi boşaltılmış bir İslam anlayışını Müslümanlara dayatmak için çok kirli bir algı operasyonu yürütüyor. İlk önce Almanya’nın başlattığı ve ‘Alman İslam’ı adını verdiği, hadsiz uygulamaya, Fransa’da start verdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Avrupa’da yaşayan milyonlarca Müslümanı irşad etmelerinden rahatsız olan Batılı devletler, özünden kopartılmış bir İslam oluşturmak küstahlığı içerisinde hareket ediyor. Fransa’da Montaigne Enstitüsü tarafından hazırlanan, ‘İslamcılık Fabrikası’ adlı bir rapor yayınlandı ve skandal rapor Cumhurbaşkanı Macron’a sunuldu. Rapor, Fransa’nın seküler yapısına göre dizayn edilmiş bir İslam öngörüyor ve Müslümanların bu yönde kanalize edilmesini salık veriyor.

Helal gıdadan vergi

İslam’ın temel dinamiklerinden ve diyalektiğinden yoksun bırakılmış bir dini, kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanlara dayatmak isteyen Fransa’da hazırlanan raporda birbirinden iğrenç önerilere yer veriliyor. Bugüne kadar kurulmuş bütün İslamı dernekleri ve çatı kuruluşlarının kapatılması istenen raporda, Fransız İslamı İçin Müslüman Derneği (AMIF) isimli devlet kontrolünde bir yapının kurulması öngörülüyor. İmamların devlet kontrolünde eğitim alması istenen raporda, helal et ve hac ibadetinden bile vergi alınması isteniyor. Müslümanların, helal gıda hassasiyetinden bile vergi almak isteyen Fransa kirli yüzünü kendi eliyle gözler önüne seriyor. Hedonist zevkleri uğruna milyarlarca Euro parayı harcamaktan çekinmeyen Fransa, ibadethanelerin ve imamların maaşını bile Müslümanlara ödetmek istiyor.

Almanya da sergilemişti

Almanya’da, 2006’dan bu yana, kendilerine uygun bir İslam oluşturmak için skandal icraatlara imza atıyor. Geçtiğimiz kasım ayında ‘Alman İslam’ı konferansı icra eden Alman hükümeti, küstahlıkta sınır tanımamıştı. İslam’ın içinin boşaltılmak istendiği apaçık belli olan konferansa İslam ve Türkiye düşmanlarının hareketleri damga vurulmuştu. İslam’ın konuşulacağı sözde konferansta, dinimizin en temel emir ve yasakları ayaklar altına alınmıştı. Mini etekli konuşmacıların katıldığı konferansta, domuz eti de ikram edilmişti.