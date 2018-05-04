Hacıosmanoğlu 18 hakeme FETÖ'cü demişti! Karar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suöçlar Soruşturma Bürosu tarafından Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun şikayeti üzerine yürütülen dava sonucunda 18 hakem ve yöneticinin FETÖ PDY ile ilgisi olmadığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bahtiyar San imzalı kararda, Adil Sinem, Bahattin Duran, Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Cüneyt Çakır, Çağatay Şahan, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Emre Altun, Eser Birinci, Gökmen Olgaç, Hüseyin Karaahmetoğlu, İlker Meral, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Serkan Ergün, Süleyman Abay ve Tarık Ongun hakkında delil yetersizliği ve mükerrer soruşturma olması nedeniyle "Kamu adına konuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

HAKEMLERDEN KARŞI ATAK

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun FETÖ/PDY üyesi olmakla suçladığı ve aklanan hakemler ve PFDK eski başkanı, Hüseyin Karaahmetoğlu Trabzonspor'un eski başkanı Hacıosmanoğlu için "iftira ve suç isnat" suçundan ceza davası açacak. (Sporx)