  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD'ye savunma perdesi: 40 milyar dolarlık T-kubbe hava savunma sistemi geliyor! Kriz patladı

Yanardağlar dirildi! 'Volkanik Kış'lar geliyor!

ABD'yi sarsan saldırı! Beyaz Saray kapatıldı

İstanbul'da neler oluyor? 40 kişi hemen hastanelere başvurdu

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı
Spor Hacılar Erciyesspor yükselişte! 4 maçlık yenilmezlik serisi
Spor

Hacılar Erciyesspor yükselişte! 4 maçlık yenilmezlik serisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hacılar Erciyesspor yükselişte! 4 maçlık yenilmezlik serisi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, son 4 maçını kaybetmeyerek dikkat çeken bir performans sergiliyor. Takım, bu istikrarlı gidişatla ligde üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler; çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Zirveye adım adım yaklaşan Hacılar Erciyesspor, son oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Teknik Direktör Bekir Barış Cihan yönetimindeki Hacılar Erciyesspor, üst üste aldığı seri galibiyetleri sürdürmek istiyor. Sarı lacivertliler ligin 11. haftasında Pazar günü sahasında Talas Anayurtspor'u konuk edecek.

Talas Anayurtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor'da tek hedef 3 puan. Lider ile arasındaki puan farkını 4'e kadar indiren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda kalan 3 maçını da kazanarak ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.

Sivasspor'un golcüsü Sırra kadem bastı!
Sivasspor'un golcüsü Sırra kadem bastı!

Spor

Sivasspor'un golcüsü Sırra kadem bastı!

Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi
Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi

Spor

Sosyal medya çalkalandı! Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüste şoförün tepkisi

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak
UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta maçları oynanacak! Samsunspor, Breidablik'e konuk olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23