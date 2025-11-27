Hacılar Erciyesspor yükselişte! 4 maçlık yenilmezlik serisi
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, son 4 maçını kaybetmeyerek dikkat çeken bir performans sergiliyor. Takım, bu istikrarlı gidişatla ligde üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor.
Geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler; çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Zirveye adım adım yaklaşan Hacılar Erciyesspor, son oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Teknik Direktör Bekir Barış Cihan yönetimindeki Hacılar Erciyesspor, üst üste aldığı seri galibiyetleri sürdürmek istiyor. Sarı lacivertliler ligin 11. haftasında Pazar günü sahasında Talas Anayurtspor'u konuk edecek.
Talas Anayurtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor'da tek hedef 3 puan. Lider ile arasındaki puan farkını 4'e kadar indiren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda kalan 3 maçını da kazanarak ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.