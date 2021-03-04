Farklı yollardan vücudumuza girmiş olan toksinler, ilaç kalıntıları ve tüm kimyasal maddeler idrar ve ter yollarıyla dışarı atılır. Bu yollarla vücuttan atılamayanlar deri altında toplanır. Hacamat ise bu deri altında toplanan maddeleri vakumlayarak dışarı atar. Geleneksel tedavi yöntemi olan hacamatın bunun gibi insan vücuduna faydaları bulunuyor. Peki hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz?

Hacamatın faydaları

1- Kılcal damarlarda oluşan tıkanıklığı açar.

2- Hacamat yaptırmak doğal kortizonu yükseltir. Bu da ağrıların yok olmasına sebep olur.

3- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun direncini arttırır.

4- Tansiyonun dengelenmesinde faydalıdır.

5- Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine iyi gelir.

6- Düzenli hacamat olmak dokularda biriken gaz ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Hacamat kimlere yapılmaz?

1- Derin anemisi olanlara (HGB: 9,5 mg altında olanlara),

2- 2 yaş altı ve 70 yaş üstü kişilere

3- Organ nakli olmuş imminosupresif tedavi alan kişilere,

4- Açık yara, et benleri ve varislerin üstüne,

5- Hemofili hastalığı olanlara,

6- Kanama / pıhtılaşma bozukluğu öyküsü olanlara,

7- Tromboflebit hastalarına,

8- Hamile ve menstrüel dönemdeki kadınlara hacamat yapılmaz.