  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk oyuncak firmasında eşcinsel rezalet: Artık bebeklerimizi de hedef alıyorlar

BAE destekli güce bağlı üst düzey isimler hedef alındı! Konvoy geçerken saldırdılar

Terörist İsrail’e ‘savaş suçu’ soruşturması ABD’den tepki çeken açıklama!

Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim

Yunan profesör böyle isyan etti: Kendi milli gemisini üretmeden deniz gücü olmaya çalışan tek ülkeyiz

Kaset partisi! Bay Kemal'den CHP’yi karıştıran ayrımcılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...

Şimdi birileri ‘vay işkenceci’ diye algı yapacaklar! İnsanı köpeklerden kim koruyacak?

S-300'ler bu taktikle vuruldu! Ruslar duyunca şok oldu

İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşımada yaş sınırı kararı
Sağlık Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz?
Sağlık

Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz?

Geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olan hacamatın pek çok faydası bulunuyor. Ülkemizde 2014 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasal tedavi haline gelen hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-04 20:02:00 -
Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz?

Farklı yollardan vücudumuza girmiş olan toksinler, ilaç kalıntıları ve tüm kimyasal maddeler idrar ve ter yollarıyla dışarı atılır. Bu yollarla vücuttan atılamayanlar deri altında toplanır. Hacamat ise bu deri altında toplanan maddeleri vakumlayarak dışarı atar. Geleneksel tedavi yöntemi olan hacamatın bunun gibi insan vücuduna faydaları bulunuyor. Peki hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat kimlere yapılmaz?

Hacamatın faydaları

1- Kılcal damarlarda oluşan tıkanıklığı açar.

2- Hacamat yaptırmak doğal kortizonu yükseltir. Bu da ağrıların yok olmasına sebep olur.

3- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun direncini arttırır.

4- Tansiyonun dengelenmesinde faydalıdır.

5- Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine iyi gelir.

6- Düzenli hacamat olmak dokularda biriken gaz ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Hacamat kimlere yapılmaz?

1- Derin anemisi olanlara (HGB: 9,5 mg altında olanlara),

2- 2 yaş altı ve 70 yaş üstü kişilere

3- Organ nakli olmuş imminosupresif tedavi alan kişilere,

4- Açık yara, et benleri ve varislerin üstüne,

5- Hemofili hastalığı olanlara,

6- Kanama / pıhtılaşma bozukluğu öyküsü olanlara,

7- Tromboflebit hastalarına,

8- Hamile ve menstrüel dönemdeki kadınlara hacamat yapılmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'den Ümit Özdağ istifasına ilk yorum
Siyaset

Meral Akşener'den Ümit Özdağ istifasına ilk yorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, Akşener'in FETÖ iltisaklılarla yol yürüdüğünü iddia..
Kan grubu A olanlar dikkat!
Sağlık

Kan grubu A olanlar dikkat!

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu...
Temas etti! Hayatını kaybetti
Dünya

Temas etti! Hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland sahili açıklarında kutu denizanası ile temas eden bir kişi hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay