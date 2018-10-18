Hacamatın faydaları nelerdir?
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmekte, hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) veateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim!” (Buhari 12/5721, Müslim 2205/71, İbni Mace 3491)Peki, hacamatın faydaları nelerdir?18 Ekim 2018 Perşembe 18:56
HACAMAT TEDAVİSİ
Bu tedavide, cilt üzerinde küçük kesiler yapılarak vakumlama (kupa) yardımıyla kılcal damarlarda biriken toksinlerin vücuttan atılması hedeflenir. 15-30 dakika süren uygulama en sık sırt bölgesine yapılır. İhtiyaca göre vücudun farklı bölgelerine de hacamat uygulanabilir.
Hacamat tedavisi özellikle aşağıdaki durum ve hastalıklarda kullanılır:
Kan dolaşımının hızlandırılması, toksinlerden arınma (detoks etkisi sağlama)
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
Hormonal bozukluklar
Fibromiyalji, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları
Cinsel zayıflık, cinsel isteksizlik, infertilite (kısırlık) ve adet düzensizliği
Migren ve sinüzit
Kronik yorgunluk ve halsizlik
Hipertansiyon
Akne, egzama, sedef ve saç dökülmesi gibi cilt hastalıkları
Depresyon, anksiyete, odaklanamama problemleri ve uyku bozuklukları
Reflü ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemleri
Çocuklarda büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, hiperaktivite ve depresyon
Hacamat mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Aksi halde şiddetli kan kayıplarına, kılcal damar kanı yerine toplardamar kanı alınmasına, damar ve sinir kesilerine, cilt üzerinde kalıcı ve belirgin izlere, bulaşıcı hastalıklara ve şiddetli enfeksiyonlara neen olabilir. Ayrıca yüksek doz kan sulandırıcı ilaç kullanan, tansiyonu çok düşük olan, kemoterapi uygulanan, hemofili ve talasemi gibi kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde hacamat uygulanamayacağı için bu durumların da bir hekim tarafından değerlendirilip saptanması gerekir.
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