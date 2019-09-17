Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti olarak bizlere kalan bir tedavi yöntemi olan hacamat şifa kaynağıdır. Özel vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi ile vücutta biriken kanı toplamadır. Peki, hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?

Hacamat yaptırdıktan sonra ne yenmeli?

Hacamattan sonra en az iki saat birşey yenilmez içilmez (Su, çay, kahve, sigara, meşrubat v.b. Çok susanırsa dudak ıslatacak kadar bir yudum su içilebilir). İki saat geçtikten sonra bir bardak suya bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı sirke koyup bir şerbet yapıp içmek ve yemek yemeden en az yarım saat daha beklemek hacamattan elde edilecek faydayı kat be kat arttırır.

Hacamattan sonrada perhize devam edilir. ( Gelinen gün ve bir gün sonrası gün Et ve Et Ürünleri (Kırmızı etler, Balık eti, Tavuk eti), Süt ve Süt ürünleri (Yoğurt, Peynir,Tereyağı, Sütlaç, Muhallebi v.b.süt ürünleri), Yumurta ve içine yumurta giren gıdalar yenmemeli bunlara perhiz yapılmalıdır.Tüm sebzeler-yeşillikler ve Meyveler, Nohut, Fasülye, Mercimek, Bulgur, Pirinç gibi baklagiller, Etsiz ve yoğurtsuz pişirmek kaydı ile Çorbalar, Yumurta içermeyen unlu mamaüller, Bal, Reçel, Pekmez, Tahin gibi gıdalar yenilebilir.)

Eğer hacamat sonra kendinizi halsiz hissediyorsanız, bal şerbeti yararlı olacaktır.

On iki saat geçene kadar, yaranın iltihap kapmasını önlemek için ve bedenin dengeye erişmesini sağlama maksadıyla, banyo yapmak yasak.

Yirmi dört saat geçene kadar, spor ve ağır işler yapmak yasak.

Hacamattan bir saat önce yemek yiyin.

Hacamat sonrası balık yemek uygun değildir.