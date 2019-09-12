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Haber başında terleyen gazeteciler, bu kez yeşil sahalarda boy gösteriyor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Isparta Temsilciliği ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) işbirliğinde yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensupları yeşil sahalarda boy gösteriyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
Haber başında terleyen gazeteciler, bu kez yeşil sahalarda boy gösteriyor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Isparta Temsilciliği ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) işbirliğinde yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensupları yeşil sahalarda boy gösteriyor.Yaklaşık 1 ay önce başlatılan bu etkinlikle birlikte Isparta’daki gazeteciler, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekiyor.


Milli Egemenlik Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Halı Saha Futbol Özel Karşılaşmalarına kent büyükleri ve daire müdürleri de yoğun ilgi gösteriyor.



Halı sahada Kurumlar Arası Futbol Turnuvalarına bileniyorlar


AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz de gazetecilerin düzenlediği etkinliğe katılarak, basın mensuplarıyla birlikte futbol oynadılar.


Oldukça renkli görüntülere sahne olan halı saha futbol karşılaşmasıyla sosyal aktivite düzenleyen gazeteciler, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Kurumlar Arası Futbol Turnuvasına da iddialı şekilde hazırlanıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü ile maç yaptılar


Gazetecilerin yeşil sahalarda dün akşamki konuğu ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek oldu. Milli Egemenlik Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen maçta Gevrek, hem oyunda hem de kalede görev yaptı. İl Müdürü Gevrek, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Gazeteciler Gevrek’e, "Uçan Panter" lakabını taktılar.



84 yaşındaki duayen gazeteci, forma giyerek kent büyüklerini sahaya davet edecek


Ayrıca, kente yıllar önce kaleci olarak gelen “İki Gözüm” lakabıyla tanınan Duayen Gazeteci Hilmi Özdemir de 84 yaşından sonra kendisine özel olarak yaptırılan formayı da giyerek, kent büyüklerini bu tür turnuvalar düzenlemelerini ve sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekmek için çağrıda bulunacak. Yine 84 yaşındaki Milliyet Gazetesi Muhabiri Hasan Özbek’e de ismine özel forma yaptırılıyor. Eski bir kaleci olan Özbek’in, “Havada 3.5 saniye kaldım” şeklindeki iddiaları haberlere konu olmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
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