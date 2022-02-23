Güzel taktik! Vergi kaçıranlar önce muhaliflik yapsın, sonra da 'Vergi incelemesi tehdidi altındayız' desin

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Açıklamaları ile hemen her konuda AK Parti iktidarını hedef alan ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki sözlerini paylaştı.

Muhaliflik yap vergi kaçır, sonra 'tehdit altındayız' de!

Engin Altay, Sönmez hakkında başlatılan "vergi incelemesi" kararı üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Altay'ın videosunu paylaşan Mustafa Sönmez'in, hakkındaki vergi incelemesi kararına neden bu kadar kızdığı anlaşılamazken, şu çirkin ifadeleri kullandı:

Sabah 4’te Fetöcüler gibi gözaltı yaptınız, hakaret, tazminat davaları açtınız. Korkutup yıldıracağınızı sandınız. Avucunuzu yaladınız. Şimdi de vergi inceleme tehditi, öyle mi? Zavallı, sefil ve çok acizsiniz.