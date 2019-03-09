Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi açılıyor Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 19-29 Mart tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, 19-29 Mart tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bilim ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, 19-29 Mart tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

Dönem Başkanlığını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yaptığı Trakya Üniversiteler Birliği üyesi beş üniversitenin sanatsal, kültürel, akademik ve sosyal iletişim ve etkileşimini sağlamayı amaçlayan serginin açılışı, 19 Mart Salı günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Birliğe üye üniversitelerde, Güzel Sanatlar alanında görev yapan Sanatçı/Öğretim Elemanlarının özgün eserlerinden oluşan sergide, yetmişe yakın eser sergilenecek.

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