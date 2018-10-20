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Güzel bir pilav için bunları unutmayın

Tane tane, güzel bir pilav yapmak istiyorsanız sizlere önerilerimiz var...

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:27
Güzel bir pilav için bunları unutmayın

Pilav mutfağımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Tane tane dökülsün ama kuru olmasın, yumuşacık olsun ama lapa olmasın derken bazılarımız için pilav yapmak kâbus haline dönüşebilir.

● Pirinç çeşidi önemli, baldo pirinçte her zaman daha iyi sonuç alırsınız...

● Pirinci 1-2 saat önceden ıslatmak yumuşak olmasına ve tanelerin içinin eşit derecede pişmesine yardımcı olur...

● İyi bir pilav için her zaman tereyağı=lezzettir. Sağlık probleminiz varsa tereyağı yerine zeytinyağı tercih edebilirsiniz. İkisini karıştırmak daha iyi olur.

● Pirinci kavururken hafif rengi dönünce suyunu ekleyin, fazla kavrulan pirincin rengi koyulaşır ve su çekmez.

● Baldo pirinçler genelde 1 ölçüye 1.5 ölçü su çeker. Önceden ıslatılan pirinçlerde bir parmak daha az koymak gerekir. Diri olursa kontrol edip biraz su eklemek risk almaktan daha mantıklı...

● Önce iyice kaynamasını bekleyip sonra altını kısıp kapağını kapatmak lazım...

● Pilav pişerken mümkün olduğunca karıştırmayın, pirinçler kırılıp diri görüntüsünü kaybeder.

● Pilav pişince biraz yumuşak olduğunu fark ederseniz sakın kapağını kapatmayın, üstü açık bir şekilde demlendirin. Zaten yumuşak olan pilav iyice lapalaşır. Üzerine havlu kapatmaktan çok daha etkili..

● Yağı az geldiyse küçük bir tavaya biraz yağ koyup biraz ısıtıp üzerine gezdirebilirsiniz...

● Pilavın altını kapattıktan sonra, demlenmeye bırakmadan önce spatula yardımıyla çok hafif karıştırmak gerekiyor. Nem dengesi sağlandığı için taneler iyice açılır...

● Pilavın beyaz olmasını istiyorsanız pirinçleri yağı yakmadan kısık ateşte kavurmak lazım. Birkaç damla limon suyu da beyaz ve parlak olmasını sağlar.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:27
  1. pilav
  2. pilavın püf noktaları

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