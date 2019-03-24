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"Güzel bir maç oldu ve önemli bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 15:45
"Güzel bir maç oldu ve önemli bir galibiyet aldık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında sahasında TOFAŞ'ı 89-56 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, güzel bir mücadele yaparak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Obradovic, basketbol oynama şekillerinden çok memnun olduğunu belirtti.

Maçın başından sonuna kadar agresif oynamaları gerektiğini bilerek mücadeleye çıktıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle savunma açısından çok iyiydiler ve hücumda da topu çok iyi kullandılar. Bugün 28 asistimiz vardı. Hücum ribauntlarında da çok agresiftik. Özellikle Ahmet bugün çok iyi oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu ve önemli bir galibiyet aldık. Her zamanki gibi taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko oyuncularından Ahmet Düverioğlu ise TOFAŞ'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu hatırlatarak, "İyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Bugün reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Agresif oynadık ve daha istekliydik diyebilirim. Seyircimiz önünde iyi maç sergiledik diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

- Ene: "Potansiyelimiz sahaya yansıtmadan kaybettiğimiz bir maç"

 

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, potansiyellerini sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Maçla ilgili kendileri adına konuşulacak çok fazla bir şey olmadığını savunan Ene, şunları kaydetti:

"Potansiyelimiz sahaya yansıtmadan kaybettiğimiz bir maç. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynuyorsunuz ama biz böyle kaybetmek istemiyoruz. Tabii ki rakibimiz güçlü bizi hataya sürükleyecek ama onlar bizi sürüklemeden yaptığımız bir sürü hata var. Ne olursa olsun rakibimiz hem burada kaybetmeyen hem de kaybetmeye hiç tahammülü olmayan bir takım. Fenerbahçe Beko'ya THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. İnşallah dörtlü final'de hedefledikleri başarıyı elde ederler."

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:45
  1. Ahmet Düverioğlu
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Orhun Ene
  5. TOFAŞ
  6. Zeljko Obradovic

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