Guyana ile Venezuela arasında kriz!

Guyana ile Venezuela arasındaki Esequibo gerilimi yeniden yükseldi. Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in ceketinde Esequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil eden bir rozet taşımasına tepki gösterdi. Ali, “Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil.” ifadelerini kullandı.

Başkent Georgetown'da düzenlenen "Guyana'nın 60. Bağımsızlık Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılan Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Esequibo bölgesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Ali, Venezuela ile sınırı belirleyen 1899 Tahkim Kararı'na işaret ederek, "Esequibo, Guyana'ya aittir. Hiçbir zaman Venezuelalı ya da İspanyol olmamıştır. Esequibo, Guyana toprağıdır ve öyle kalacaktır." açıklamasını yaptı.

Esequibo'nun Venezuela haritasına dahil edildiği bir rozeti ceketinde taşıyan mevkidaşı Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez'e tepki gösteren Ali, "Bu, bir komşunun dili değil. Bu, uluslararası hukukun dili değil. Bu, barışın dili değil." dedi.

Ali, ülkesinin egemenlik mücadelesinin mahkemeler ve diplomasi yoluyla sürdürüleceğini belirterek, bunun "asla savaş yoluyla olmayacağını" kaydetti.

Guyana, Venezuela'nın 1899 Tahkim Kararı'nı geçersiz ilan ederek Esequibo üzerindeki iddiasını yeniden gündeme taşımasının ardından söz konusu kararın, uluslararası hukuk açısından geçerliliğinin tescil edilmesi amacıyla 2018'de Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunmuştu.

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.