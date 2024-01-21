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Gündem Güya mizah yapıyorlar! Rezillikte sınır yok. Alper Gezeravcı’yı itibarsızlaştırmak için bakın ne yaptılar
Gündem

Güya mizah yapıyorlar! Rezillikte sınır yok. Alper Gezeravcı’yı itibarsızlaştırmak için bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-01-21 12:27:00 -

Milli ve manevi değerlerden uzak ne kadar kişi varsa sosyal medyada ön plana çıkartılıyor. Komedyen Mehmet Kahraman İlk Türk astronotu alaya alan sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’yi ekran başına kilitlerken bazı kendini bilmez kişiler itibar suikastı yapmaya başladılar. Komedyen Mehmet Kahraman yaptığı paylaşımda Aya ayak basıyor elinde bir sopası var Ay’a Türk bayrağı dikecek. Bayrağı unuttuğunu anlayınca da “An… S….m ya” diye küfür ediyor. Zeka seviyesi düşük, milli manevi değerlerden yoksun unsurlar ile bazı yayın organları da buna kahkaha ile gülerek Alper Gezeravcı’nın itibarsızlaştırma çalışmalarına destek veriyor.

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Yorumlar

ata

millet aç aç... konuşacak şey de yok... ne yapsın dalgasını geçsin garip... de bizim gibi oldukça geri ama kendini çok ileride olduğunu zanneden gariban millete böyle ufuk açıcı işler üç beş numara büyük geliyor... chp diye bi halt kalmamış... kemalle meral zaten komedi ötesi... bütün büyükşehirlerde dökülüyor ekremler, yavaşlar tel tel... eh burada vuracaklar.. bunlar ilk çıkış... yakında chp aym.ye müracaat edip yolculuk giderlerinin alper bey.den istenmesini talep edecektir.... şaşırmayın. uçak yapanı tıktılar içeri ya da suçlu buldular neyse... hatta eskiye gerek yok bir beyefendi örneği ahlak timsali bakan eskisi bayraktara dokunmaktan bahsetmişti... göbekte bulunmak bıkkınlık hali oluşturmuş demek kendisinde...

alper

bunlar ne Türk nede insan bunlar hayvandan daha beter mahluk kanı bozuk şerefsizler
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