Güya mizah yapıyorlar! Rezillikte sınır yok. Alper Gezeravcı’yı itibarsızlaştırmak için bakın ne yaptılar
Milli ve manevi değerlerden uzak ne kadar kişi varsa sosyal medyada ön plana çıkartılıyor. Komedyen Mehmet Kahraman İlk Türk astronotu alaya alan sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.
İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’yi ekran başına kilitlerken bazı kendini bilmez kişiler itibar suikastı yapmaya başladılar. Komedyen Mehmet Kahraman yaptığı paylaşımda Aya ayak basıyor elinde bir sopası var Ay’a Türk bayrağı dikecek. Bayrağı unuttuğunu anlayınca da “An… S….m ya” diye küfür ediyor. Zeka seviyesi düşük, milli manevi değerlerden yoksun unsurlar ile bazı yayın organları da buna kahkaha ile gülerek Alper Gezeravcı’nın itibarsızlaştırma çalışmalarına destek veriyor.
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