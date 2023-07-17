Tepki yağdı! Güvercinlere şiddet uygulayan adam kameraya yakalandı
İstanbul Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri fırlatıp tekmeledi. O anlar amatör kameralarla kayıt altına alındı.
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, yol kenarında bulunan boş bir araziye güvercinler için kulübe yapan şahıs, hayvanlarını yuvalarına sokmak istedi.
Görüntüye tepki yağdı!
Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlatırken, direnen başka bir güvercini ise tekmeler savurarak kovaladı.
Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
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