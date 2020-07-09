Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) "2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu"na göre, 2019'da ülke genelinde güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 148 bin 821 uyuşturucu olayında 220 bin 10 şüpheli yakalandı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan ve 2019 yılına ait uyuşturucu verilerinin yer aldığı rapora göre, Türkiye'de uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadelede, EGM, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü etkin görev yapıyor.

Söz konusu kurumlarla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Adli Tıp Kurumu (ATK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi kurumlar da uyuşturucuyla mücadelede önemli görevler üstleniyor.



- 148 bin 821 olaya müdahale edildi



Güvenlik güçleri, Türkiye genelinde 2018'de 144 bin 819, 2019'da ise yüzde 2,8 artışla 148 bin 821 uyuşturucu olayına müdahale etti.



Olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla 220 bin 10 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda, 20 bin 165 kilogram eroin, 90 bin 579 kilogram esrar ve skunk, 1638 kilogram kokain, 8 milyon 695 bin 605 ecstasy, 11 milyon 81 bin 667 captagon, 1042 kilogram metamfetamin, sokaklarda bonzai adıyla bilinen 723 kilogram sentetik kannabinoid ve 2 milyon 32 bin 378 tablet sentetik ecza ele geçirildi.



- Zehir satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmadı



Türkiye'de geçen yıl meydana gelen uyuşturucu olaylarının suç türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 148 bin 821 olaydan 115 bin 823'ünün kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/kabul etmek/ bulundurmak olduğu ortaya çıktı.



29 bin 668 olayın uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2 bin 986 olayın 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"a muhalefet, 289 olayın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma/özendirme ve 55 olayın ise 3298 sayılı uyuşturucu maddelerle ilgili kanuna muhalefet kapsamında gerçekleştiği belirlendi.



Geçen yıl yakalanan şüphelilerin suç türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 220 bin 10 şüpheliden 156 bin 76'sına kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak/kabul etmek/ bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.



60 bin 380 şüpheliye uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 bin 120 şüpheliye 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"a muhalefet, 375 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma/özendirme, 59 şüpheliye 3298 sayılı "Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun"a muhalefet kapsamında işlem uygulandı.



- "Dünya karmaşık bir uyuşturucu sorunuyla yüz yüze"



Raporda, günümüz dünyasının bugüne kadar tecrübe etmediği, oldukça karmaşık bir uyuşturucu sorunu ile yüz yüze olduğu belirtildi.

Özellikle 1950'li yıllara kadar kendilerinden narkotik maddeler olarak söz edilen kenevir, afyon, eroin, kokain gibi geleneksel uyuşturucuların bugünün dünyasında geçmişe oranla daha büyük miktarlarda üretilmekte ve kullanılmakta olduğu ifade edildi.



Aynı zamanda, 1950'li yıllarda gündeme çıkan ve her geçen yıl daha da tehlikeli bir noktaya gelerek özellikle son 20 yılda küresel bir tehdit haline gelen sentetik uyuşturucular ve yeni psikoaktif maddelerin uyuşturucu sorununu daha da kompleks bir hale getirdiği kaydedildi.