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Güvenlik güçleri telsizi bırakıp WhatsApp'a yöneldi! "Geri dönülmez zararlar verebilir"

Cep telefonunda sosyal medya uygulamalarının kullanımının artmasıyla birlikte alışkanlık edindiğimiz mesajlaşma programları güvenlik güçlerinin de tercihi oldu. Operasyonlara ilişkin bilgi aktarımını telsizden yapmak yerine WhatsApp'a yönelen emniyet güçlerinin bu tercihine ilişkin ise uzmanlardan, "Geri dönülemez zararlar verebilir" uyarısı geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
Güvenlik güçleri telsizi bırakıp WhatsApp'a yöneldi! "Geri dönülmez zararlar verebilir"

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki gittikçe artan akıllı telefonlar, ülke güvenliğimizi tehdit eder hale geldi.

Günümüzde kullanımı hızla artan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını emniyet güçlerinin de katıldıkları operasyonlara ilişkin veri aktarmak için kullanmaları bu tehdite yeni bir boyut kazandırdı. Güvenli hattın kullanıldığı telsizleri bırakıp popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a yönelen emniyet ekiplerinin paylaştığı bu gizli bilgiler büyük bir güvenlik açığının oluşmasına neden oluyor.

"Çok ciddi bir milli güvenlik sorunu"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu askerlerin ya da Emniyete bağlı polislerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ne denli büyük riskleri beraberin getirdiği yüksek sesle tartışılıyor.

Konunun uzmanlarına göre, Türkiye bu paylaşımların yapılmasından çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmak üzere.

Güvenlik güçlerinin 'güvenli' iletişim kanallarını bırakarak, kendi işleriyle ilgili tüm süreci 'akıllı cep telefonları üzerinden' yürüttüğüne işaret eden uzmanlar, yabancı ülkelerin programları kullanılarak sağlanan bu iletişimin çok ciddi bir milli güvenlik sorunu olduğu görüşünde.

"15 Temmuz sonrası yola çıktık"

Türkiye'nin bu alanda hizmet veren sayılı firmalarından biri olan ve tamamen yerli-milli bir yapıyla yoluna devam eden Kamapp Messenger uygulamasını hayata geçiren firmanın sahibi Nihat Cindioğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında tamamen yerli ve milli bir iletişim uygulaması yapmak için yola çıktıklarını anlatan Cindioğlu, "O gece anladık ki eğer böyle bir durumda bize sundukları iletişim programlarının fişini merkezden çekseler, milyonlarca vatandaşımız birbiriyle iletişim sağlayamaz" şeklinde konuştu.

-Nihat Cindioğlu

"Ürünün bizzat kendiniz olduğunu bilmeniz lazım"

Yabancı firmalar tarafından yapılan uygulamaların kullanıcıların tüm konuşmalarını, fotoğraf ve videolarını önce kendi merkezlerine ardından mesaj olarak karşı tarafa gönderdiklerini anlatan Cindioğlu, şunları söyledi:

"WhatsApp uygulamasını Facebook'un 16 milyar dolar vererek satın almasının arkasında yatan gerçeği iyi analiz etmemiz gerekiyor. 'Big Data' denilen bir kavram var. Sizin bilgileriniz üzerinden neleri sevdiğiniz, alışverişte nelere dikkat ettiğiniz, nelerden hoşlanmadığınız, siyasi partilerin hangisine oy verebileceğiniz ve hangi noktalarda kararsız olduğunuz gibi sizi siz yapan tüm unsurları analiz eden bir sistem var karşınızda. Çağımızda bilgi o denli önemli ki, bu nedenle ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bir program milyarlarca dolar ediyor. Eğer bir ürünü ücretsiz kullanıyorsanız ürünün bizzat kendiniz olduğunu bilmeniz lazım."

"Kullanıcıların bilgileri yurt dışına çıkmamalı"

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak tamamen yerli ve milli bir uygulama olan Kamapp'ı geliştirdiklerini vurgulayan Cindioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Amazon üzerinden tamamen ücretsiz depolama merkezleri alma imkanımız olsa da biz bu yolu tercih etmedik. Amacımız, kullanıcıların bilgilerinin kesinlikle yurt dışına çıkmaması. Bu nedenle tüm sunucu ve altyapımızı Gaziantep'te barındırıyoruz.

Gizlilik konusunda da altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. Siz ne yaparsanız yapın, telefonunuza yüklediğiniz tüm programlar bir şekilde bilgilerinizi görebiliyor. Kamapp Messenger’ı geliştirirken kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini daima en yüksek önceliklerimizden birisi olarak belirledik. Kamapp güvenliğin ön planda olduğu gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir uygulama."

"Amacımız devletin kurum ve kuruluşlarıyla el birliği yapmak"

Cindioğlu, uygulamanın halen geliştirme aşamasında olduğu bilgisini paylaşarak, "2020 başında tam anlamıyla sahneye çıkmak istiyoruz. Devletin herhangi bir kuruluşundan yardım almıyoruz. KOSGEB ve benzer kuruluşlardan da herhangi bir destek verilmedi. Amacımız devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla el birliği yapmak ve yerli-milli bir iletişim uygulamasını en kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanında güvenli kullanılabilir bir hale getirmek" ifadesini kullandı.

Kamapp Messenger uygulaması iOS ve Android işletim sistemlerinde uygulama marketlerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
  1. Gaziantep
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