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Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

Şanlıurfa'daki Siverek Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra beklerken kalp krizi geçiren adam, hastanenin güvelik görevlisi Ferda Özkan'ın dikkati sayesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:38
Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

Şanlıurfa'da geçen hafta yaşanan olayda, Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferda Özkan, karın ağrısı şikayetiyle acil servis önünde bekleyen İsmail Ülüm'ün iyi görünmediğini fark ederek yanına gitti. DHA'nın haberine göre, güvenlik görevlisi, karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa´ya sevk edildi.

Şanlıurfa'daki hastanede kalbine 5 stent takılan Ülüm'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi.

"HAYATI KURTULDUĞU İÇİN MUTLU OLDUM"

Dikkati ile hayat kurtararak takdir kazanan güvenlikçi Ferda Özkan, "Hastanın konuşurken ve yürürken zorlandığını fark ettim. Kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen kendisini kardiyoloji doktoruna götürdüm. Muayenesinde de kalp krizi geçirdiği anlaşılınca ambulansla Şanlıurfa'ya sevk ettik. Şanlıurfa'da kalbine stent takılmış. Hayatı kurtulduğu için mutlu oldum" dedi.

Görevinin, sadece hastanede dolaşarak güvenliği sağlamak olmadığını anlatan Özkan, ilk yardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:38
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