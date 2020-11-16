Güvenli Turizm Sertifikasyonu alan ilk kültür sanat tesisleri belli oldu

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu", oteller, restoranlar ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 döneminde turizmde yürütülen Sertifikasyon Programını tiyatrolar ve sinema salonları için de uygulayacaklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamıştı.

Özellikle tiyatroların olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı sertifikasyon programını ücretsiz yaptıklarını kaydeden Ersoy, kültür, sanat etkinliklerini gerçekleştiren işletmelerde sertifikasyonun yaygınlaştırılmasını istediklerini vurgulamıştı.

AA muhabirinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından edindiği bilgiye göre, Bostancı Gösteri Merkezi, Cinemaximum Zorlu Center, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Sahnesi ve Semaver Kumpanya sertifikayı alan ilk kültür sanat tesisleri oldu.

- Otellerden sonra sıra kültür sanatta

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi ile verilen belgeyi, ilk etapta otel, restoran ile tur ve transfer araçları aldı.

Kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesislerinin de alması tavsiye edilen belge, kriterleri yerine getiren İstanbul'dan 4 kuruluşa verildi.

- 133 kriteri yerinen getiren güvenli kültür merkezi olacak

Güvenli Turizm Sertifikasyonu, müstakil olarak işletilen kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesislerine gelen misafirlerin Kovid-19 bulaşma endişesini azaltmak, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak için yapılması gereken çalışmaları ve virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor.

Kültür sanat tesisleri, belge alabilmek için misafirin tesise girişinden, acil durum anındaki plana ve izolasyona kadar farklı başlıklarda 133 kriteri yerine getirerek sertifika alacak.

Buna göre, sertifika almak isteyen tesisler, tüm departman ve birimleri için hijyen uygulamalarını kapsayan protokoller hazırlayacak. Tüm salonların, giriş holü, fuaye alanlarının, açık alan kullanımları dahil sosyal mesafe kurallarına göre kapasitesi belirlenerek plan hazırlanacak. Tüm ünitelerin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak, zeminin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılacak.

Sosyal mesafe planında belirtilen kapasite üzerinde katılımcı alınmamasına ve sosyal mesafeyi koruyarak, bekletilmesine yönelik tedbirler de alınacak.

Tesis bünyesinde ve ortak kullanım alanlarında, Sağlık Bakanlığı onaylı el antiseptiği bulundurulacak. Tesis girişinde, vatandaşın talep etmesi durumunda maske olacak, salonlar ve fuaye alanlarında katılımcı ve personellerin maske kullanmaları sağlanacak.

Sosyal mesafe planına göre oturum ve seyir düzeni oluşturulacak. Oturma alanlarına, oturma alanları arasındaki dolaşım alanlarına yer ve koltuk işaretlemelerle yönlendirme yapılacak.

- Mikrofon, kulaklık gibi ekipmanlarda hijyene dikkat edilecek

Mikrofon, kumanda, kulaklık, genel kullanımdaki bilgisayar, faks, gibi ekipmanlar ile kürsü yüzeyi, koltuk, sandalye, masa gibi sık temas edilen yüzeyler, salonu kullanan katılımcılar her değiştiğinde temizlenerek dezenfekte edilecek.

Yemek verilmesi zorunlu organizasyonlarda, yığılmaları önlemek için kapasite belirlenerek, gruplar için yemek servisi süreleri belirlenecek.

Tesise giriş ve çıkışlarda yığılmaları önlemek için dolaşım yönleri ve süreleri düzenlenecek ve fiziki uygunluk varsa gidiş-dönüş işaretlemeleri yapılacak.

Fuaye alanlarında oturma grupları varsa seyreltilecek ve sosyal mesafe gözetilerek düzenlenecek.

Vestiyer hizmeti bulunması halinde, her bir kullanıcının eşyasına temassız bir alan sağlanarak hizmet verilecek.

- Acil durumlara ilişkin protokol hazırlanacak

Tuvalet alanlarında otomatik açılır kapı kullanılacak. Otomatik açılır kapı mevcut değilse, kapı açık tutularak temassız giriş sağlanacak.

Tuvaletlerin zemini, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenip, dezenfekte edilecek ve temizlik saatleri kayıt altına alınıp, denetimleri yapılacak.

El kurutma fanları kullanıma kapatılacak. El kurulamak için tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulacak.

Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi halinde ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenecek.

- Müze ve sergi alanlarında, zemin işaretlemesi yapılacak

Katılımcıların tesise girişi sırasında veya tesiste bulundukları süre içerisinde herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde personelin müdahale planı hakkında bilgisi olacak.

Sergi ve müze gibi mekanlarda ziyaretçilerin gezdiği alanlar döngüsel olduğu için sosyal mesafe planında belirlenen kapasiteye ulaşıldığında girişlerde yeni ziyaretçi alınmasını engelleyici önlemler ile mesafe kurallına göre beklemelerine ilişkin zemin işaretlemeleri yapılacak.

Broşür, kitapçıkların poşetli olarak görevli tarafından verilmesi sağlanacak.