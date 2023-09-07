Guterres resmen uyardı! İklim yıkımı: Kaybedecek artık vaktimiz yok en son nokta! Türkiye ve dünya şokta

Dünyanın sayısız ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklara karşı felaketler peşi sıra geldi. Tarihlerinde görülmemiş sıcaklıklar nedeniyle yanıp kavrulan sayısız ülkede orman yangınları büyük kayıplara yol açarken endişe veren açıklamalar gündeme damga vurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm dünyayla paylaştığı kırmızı alarm mesajında “İklim yıkımı başladı” ifadelerini kullandı.

Dünya artık eşi benzeri görülmemiş bir devre girdi. Tüm yaz ayları boyunca sıcaklıklar nedeniyle yanıp kavrulan sayısız ülke, iklim krizi nedeniyle felaketleri yaşamaya başladı. Birçok ülke, 2023 yazında tarihlerinin en yüksek sıcaklıklarına tanık olurken şiddetli orman yangınları felaket yaşattı.

FELAKET FİLMLERİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

2023 yılında kuzey yarım küredeki yaz mevsimi, kayıtlara en sıcak yaz olarak geçerken Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verileri hava sıcaklığı ortalamasının 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 derece olduğunu açıkladı.

Deniz sıcaklıklarının da yükseldiği aktarılırken, Avrupa'da yaz aylarında denizlerde sıcak hava dalgaları meydana geldiği ortaya çıktı. Ortaya konan veriler ve yaşanan doğal afetler, "Felaket filmleri gerçek mi oluyor?" sorusunu akıllara getirirken yapılan yeni uyarı dünyayı ayağa kaldırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı resmi açıklamada dünya halklarını ciddi olarak uyardı. Guterres, yaşanan sıcaklıkların kayıtlara alınmış en sıcak yaz olduğunu belirterek "İklim yıkımı başladı" dedi.

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"İKLİM YIKIMI BAŞLADI!"

İklim değişikliğine ve dünyayı bekleyen felaketlere karşı bilim insanlarının uzun süredir fosil yakıtlara olan bağımlılığın olası etkilerine karşı uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Guterres, mevcut aşırı hava olaylarının dünyanın her köşesini etkilediğini vurguladı.

Guterres, "Gezegenimiz bir kaynama döneminden geçti. Şimdiye kadar kayda alınan en sıcak yaz yaşandı. İklim yıkımı başladı." uyarısında bulundu.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

sabah'ın derlediği haberde: Önlenemez sıcaklıkların harekete geçme ihtiyacını getirdiğine işaret eden Guterres dünya liderlerine doğrudan çağrıda bulundu. "Liderler iklim meselesinin çözümü için harekete geçmeli. Hala iklim krizinin en kötü noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullanan Guterres'in sözleri son dakika koduyla servis edildi.