Gut nedir?

Gut, kanda ürik asidin birikip eklemlerde kristalleşmesi, ağrı ve şişliğe sebep olmasıdır. Alkol, beslenme, genetik sebepler ve bazı rahatsızlıklar gut hastalığına yakalanma riskini arttırır.

Gut hastalığı genellikle fazla bir uyarı vermeden, ani gelişir. Çoğunlukla ilk olarak ayak başparmağı eklemini, ayak ve el bileklerini etkiler.

Ürik asit kristalleri vücudun soğuk bölgelerine yerleşme ve buralarda toplanma eğilimindedir. Ayaklar ve ayak başparmakları da vücut ısısının en düşük olduğu yerler olduğundan, gut hastalığından genellikle en önce bu bölgeler etkilenir.

Hastalıktan diğer eklemler de etkilenebilir. Hastalığın etkilediği eklemler şişer, katılaşır ve ağrı bazen o kadar şiddetlenir ki, üzerinize örttüğünüz yorganın ağırlığı bile canınızı yakabilir.

Gut belirtileri daha çok aniden ve geceleri ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen eklemler şişer, katılaşır, eklem hareketi kısıtlanır ve eklem çevresindeki deri kızarır -hatta morumsu bir renk alabilir. Bu belirtilere şiddetli olabilen ağrı eşlik eder.

1-2 saat önce

Bazı gut hastaları gut atağından önce etkilenen eklemde yanma, kaşınma ve uyuşma gibi uyarı niteliğindeki belirtilerin, atağın kendisinden 1-2 saat önce baş gösterdiğini belirtirler.

Eklem hafif tutulmuş ve biraz da ağrılıdır. Bu uyarı işaretlerinden sonra gut atağı, bilinen belirtileriyle kendini gösterir. Eğer sık tekrarlayan gut atakları varsa vücudun atak öncesi verdiği sinyalleri hasta zamanla ezberler.

Atakların herhangi bir uyarı vermediği, geceleri şiddetli ağrıyla uyanan hastalar da vardır.

Belirtiler bir ya da iki hafta içerisinde kendiliğinden yatışabilir. Atak geçtikten sonra problemli eklemlerde ağrı olmaz. Tedavi olmazsa, ağrılar kötüleşerek tekrar edecektir. Üstelik bu ataklar sıklaşır ve her seferinde daha çok eklemi etkileyerek daha uzun sürer.

SEBEPLERİ:

Gut hastalığına temel olarak kandaki fazla ürik asit seviyeleri sebep olur.

Alkol

Başta bira olmak üzere, alkollü içki tüketimi, gut hastalığı riskini arttırır. Özellikle biranın altının çizilmesi, biranın ürik asit oluşumunda rol oynayan pürin maddesi bakımından zengin olmasıdır. Ayrıca alkol, gut hastalığında atakların da sıklaşmasını artırır.

Cinsiyet

Gut hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Erkeklerde ürik asit seviyeleri daha yüksektir. Bu durum kadınlarda menopoz döneminde değişir. Erkekler daha çok 30-50 yaş aralığında gut hastalığına yakalanırken, kadınlarda daha çok 50 yaş sonrasında gut hastalığı görülür.

Genetik

Gut hastası anne babaların çocuklarında aynı rahatsızlığa rastlanma ihtimali yaklaşık olarak % 20 olarak belirlenmiştir. Genlerin gut hastalığı üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir.

Hormonal Değişimler

Erkeklerde ergenlik döneminde, kadınlarda ise menopoz döneminde vücutta ürik asit seviyelerinde artış olur. Buna göre erkeklerde daha çok 30-50 yaş aralığında gut hastalığına rastlanırken, kadınlarda 50-70 yaş aralığında hastalığa rastlanır. Menopoz öncesi dönemde kadınlarda gut hastalığına çok çok nadir rastlanabilir.

Proteinli besinler

Pürinler, hem hücrelerimizde hem de tüm yiyeceklerde bulunan ve parçalandıklarında ürik asit oluşturan maddelerdir. Protein ağırlıklı yiyeceklerde olur. Kırmızı et, sakatat (ciğer, böbrek) ve somon benzeri yağlı balıklar ile midye benzeri çeşitli deniz ürünleri pürinler bakımından zengin gıdalardır. Mantar, ıspanak, karnıbahar ve kuşkonmaz gibi yine pürinden zengin sebzeler de vardır ancak yapılan son çalışmalar yüksek oranda pürin içerse de sebzelerin pürin atakları bakımından risk oluşturmadığını göstermiştir.

Bazı İlaçlar

Bazı idrar söktürücüler, düzenli kullanılan aspirin (günde 1-2 tane) ve bazı antikanser ilaçları gut oluşumunda rol oynayabilir.

Böbreklerde Zayıflama

Yaşlandıkça böbreklerin işlevinde zayıflama olabilir ve bu da gut hastalığı riskini arttırır. Daha önce uzun aralıklarla atak yaşayan kişilerde ataklar sıklaşabilir ve belirtiler daha ağırlaşabilir.

Diğer Risk Faktörleri

Yukarıda sayılanlara ek olarak obezite, sık sık vücudun susuz kalması, eklem travmaları, ameliyatlar ve çok düşük kalorili beslenme de gut hastalığını tetikleyebilir.

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, diyabet, kalp ya da böbrek hastalıkları bu rahatsızlıklarda gut sebebi olabilir.

Obezitede obeziteye de yol açan kötü beslenme ve fazla fruktoz alımı kanda ürik asiti arttırarak guta yol açabilir.

Genel Bilgiler

Gut bir tür eklem iltihabıdır.

Gut en çok ayak başparmağı eklemini etkiler.

Gut kandaki ürik asit fazlası yüzünden oluşur.

Ancak kanında ürik asit düzeyi yüksek çıkan her kişi gut hastası olmaz.

Gut atakları sırasında kandaki ürik asit düzeyi düşük ya da normal olabilir.

Gut atakları çoğunlukla geceleri, herhangi bir uyarı vermeden ortaya çıkar.

İlerlemiş gut vak’alarında böbrek taşı oluşumu görülebilir.

Çoğu gut vak’ası özel ilaçlarla tedavi edilebilir.

Yüksek pürin içeren gıdalardan kaçınmak gut hastalığına karşı alınabilecek önemli bir tedbirdir.