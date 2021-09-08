Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao nereli kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi takımda oynuyor?

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva olarak bilinen 20 Mart 2000 doğumlu. 1 Temmuz 2019'da Assunção, FC Famalicão ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Assunção 2-0 yılında Famalicão ile ilk profesyonel çıkışını yaptı.

Gustavo Assuncao kariyeri

Brezilya'da doğan Asunción, gençliğini Portekiz ve İspanya'da geçirdi ve her üç ülkeye de pasaport sahibi. 2016 yılında Brezilya 17 yaş altı milli futbol takımına çağrıldı. Assunção, Brezilyalı emekli futbolcu Paulo Assunção'nun oğlu. Anne tarafından dedesi Portekiz, Pombal'da doğdu ve onun aracılığıyla Asuncion Portekiz vatandaşlığına sahip.

Gustavo Assunçao 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu. 2019-2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Gustavo Assunçao, 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.