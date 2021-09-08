  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de korkutan yangın
Saldırı yapacaklardı! 13 terörist öldürüldü
Milli Takım ve Şenol Güneş'e ağır sözler!
Türklerin genetik kodu çözüldü
Biyografi Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao nereli kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao nereli kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi takımda oynuyor?

Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Galatasaray, yeni transferini gerçekleştirdi. GS yönetimi, Gustavo Assunçao ile el sıkıştı. Peki Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao nereli? Gustavo Assunçao kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 12:22:00 - 2021-09-08 12:26:53
Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Assunçao nereli kaç yaşında? Gustavo Assunçao hangi takımda oynuyor?

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Gustavo Assunçao kimdir? Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva olarak bilinen 20 Mart 2000 doğumlu. 1 Temmuz 2019'da Assunção, FC Famalicão ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Assunção 2-0 yılında Famalicão ile ilk profesyonel çıkışını yaptı.

Gustavo Assunçao kimdir

Gustavo Assuncao kariyeri

Brezilya'da doğan Asunción, gençliğini Portekiz ve İspanya'da geçirdi ve her üç ülkeye de pasaport sahibi. 2016 yılında Brezilya 17 yaş altı milli futbol takımına çağrıldı. Assunção, Brezilyalı emekli futbolcu Paulo Assunção'nun oğlu. Anne tarafından dedesi Portekiz, Pombal'da doğdu ve onun aracılığıyla Asuncion Portekiz vatandaşlığına sahip. 

Gustavo Assunçao 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu. 2019-2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Gustavo Assunçao, 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü. 

Gustavo Assunçao

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay