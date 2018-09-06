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Gürültü zarar veriyor

Kalıcı işitme kaybının en sık görülen sebebi gürültüdür.

06 Eylül 2018 Perşembe 19:48
Gürültü zarar veriyor

Metal ve ağaç işçileri, gemi, uçak, otomobil sanayi çalışanları, iş makinelerini kullananlar, havaalanı çalışanları uzun süreli yoğun gürültüye maruz kalmaktadır.

Yoğun kent trafiği, iş makineleri, gece kulüpleri, diskolar, konserler, walkmanlar, ev sinema ve ses sistemleri gürültüyü toplum ve çevre sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Sesin şiddeti kulak zarına ulaşan mekanik basınçtır ve desibel (dB) (ses şiddeti ölçüm birimi) olarak ölçülür. 140 dB kulakta ağrı, kulak zarında yırtılma gibi etkiler yapar. Gürültüye bağlı işitme kaybı 90 desibel üzerindeki şiddette ses gürültüsüne maruz kalma sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

Gürültülü ortamda bulunan biri, eğer işitmede azlık, çınlama gibi bir rahatsızlık fark ederse derhal o ortamdan uzaklaşmalıdır. Gürültü düzeyi arttıkça oluşan işitme kaybı ve buna bağlı olarak iyileşme süresi de uzamaktadır. Kalıcı eşik kaymasında iç kulak hücreleri harap olmakta ve işitme kaybı kalıcı hale gelmektedir. Gürültü ile oluşan işitme kayıpları genellikle yüksek seslerde oluşur ve her iki kulağı da etkilemektedir.

Toplu taşıma aracında veya sokakta yanınızdan geçmekte olan walkmanlı birinden müzik sesi size kadar ulaşıyorsa, o müziğin ruha gıda vermediği, ancak iç kulak yapılarına ve işitme siniri ve hücrelerine aktif olarak zarar vermekte olduğu bilinmelidir. Otomobilinde süper bir ses sistemine sahip olduğunu ve müziği çok yüksek sesle dinlediğini gururla söyleyen biri, yapılan işitme testlerinde 30 dB düzeyinde kalıcı işitme kaybına uğramaktadır.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 19:48
  1. gürültü
  2. gürültünün zararları

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