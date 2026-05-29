Gürsu'da çocuklara destek, büyüklere vefa

Gürsu'da çocuklara destek, büyüklere vefa

Gürsu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde, süresince vatandaşların yanlarında olduğu hizmetleri ile ilçede dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye devam etti. İhtiyaçlı aileleri tek tek tespit eden Gürsu Belediyesi, bayramda kullanılmak üzere kıyafet desteğinde bulundu. Ayrıca devam eden Yuvamda Sağlık ve Umut Var projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları tek tek ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibi, büyüklerin yüzlerini güldürüp, moral verdi.

Düzenli gıda, sıcak yemek, ve giysi desteği verilen vatandaşlar bayramdan bir gün önce kapılarına kadar ulaştırılan yardımlar sayesinde bayramı eksiksiz geçirdi. Çocuklara ve ailelere giysi ve bayramlık desteği sağlandıktan sonra, Yuvamda Sağlık ve Umut Var projesi kapsamında da 65 yaş üstü büyükler ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde Bursa’da sadece Gürsu Belediyesi’nin projesinin onaylandığı süre kapsamınca ilçedeki yedi bin vatandaşa destek verilecek. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın bizzat eşlik ettiği ziyaretler kapsamında büyüklere kuaför desteği, evlerine teknik destek, sosyal destek, sağlık desteği gibi birçok farklı alanda yardım da götürüldü.

Gürsu’da bayramın son günleri ise özel çocuklar için Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapıları açıldı. Veterinerlerle görüşüp bilgiler alan, hayatlarında ilk kez bir bakım merkezini gezen çocuklar ve aileleri gönüllerince zaman geçirme fırsatı da buldular.

Tüm vatandaşların bayramlarını kutlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Bayramı bayram yapan insanlarımızın güzelliğidir. Biz de bu anlayışla her biri için farklı projeler ve hizmetle düşünüp, sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

