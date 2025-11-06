Gürsel Tekin’den canlı yayında önemli iddialar! O banka dilekçemizi basına sızdırdı!

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan kayyum ataması krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP Genel Merkezi'nin uzlaşma arayışında olmadığını dile getirerek mevcut hukuki süreçle ilgili değerlendirmeler yaptı.

TEKİN: CHP GENEL MERKEZİ UZLAŞMA YOLU ARAMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bu kararların çok takipçisi değiliz. Oluşan sorunun ortadan kalkması için çaba sarf ettik. CHP Genel Merkezi uzlaşma yolu aramadı" dedi.

Tekin, “2 Eylül'den itibaren resmi olarak görev bizde. Geldiğimiz günden itibaren ortada bir mahkeme davası var. Biz bir misyonla sorunu çözmek için geldik dedik." İfadelerini kullandı.

“DİLEKÇEMİZİ BASINA SIZDIRDI”

Tekin, “2 gün önce bankalardan hesaplarımızla ilgili bilgi istedik. Bir banka ısrarla bilgi vermedi. Ayrıca dilekçemizi basına sızdırdı. O bankaya suç duyurusunda bulunacağız. Kirli bir medyada, 41 kişinin işine son verdiğimiz yazıyordu. Geldiğimiz günden itibaren bizimle çalışan 10 arkadaşımız var ve diğerleri kendileri gelmiyorlar. Buna rağmen biz onlar gelmiyor diye işlem bile başlatmadık. Bu 41 kişinin kim olduğunu ben bilmiyorum. O gazete biliyorsa bildiğini de bize bildirsin" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kayyum atamasının ardından CHP, İstanbul’da hem olağanüstü hem de olağan kongresini yeniledi. Delege yapısının değiştiği bu seçimlerde Özgür Çelik iki kez sandıktan galip çıktı. Çelik, YSK’dan her iki kongre için de mazbatasını aldı ancak mahkeme kararı nedeniyle görev başı yapamıyor. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum atamasının kaldırılması talebini reddetmişti. Gürsel Tekin kayyum olarak görevine devam edecek.

KAYNAK: TGRT HABER