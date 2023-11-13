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Ekonomi Gurme Shiffa'ya gıdada büyük ödül!
Ekonomi

Gurme Shiffa'ya gıdada büyük ödül!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 23:41:00 -
Gurme Shiffa'ya gıdada büyük ödül!

Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini artırmayı hedefleyen Tarım, Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi GİFT’in gıda inovasyonu için yenilikleri ödüllendirdiği gecede Tahsildaroğlu başarısını taçlandırdı. Gurme Shiffa Zerdeçallı – Karabiberli Taze Kaşar Peyniri ile etkinlikte “Gıdaya Değer Katan Marka” ödülüne layık görüldü.

2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Tarım, Gıda ve Gastronomi İnovasyon Zirvesi’nde verilen Gıda Plus Ödülleri’nde Tahsildaroğlu; Gurme Shiffa Zerdeçallı Karabiberli Kaşar Peyniri ile “En Yenilikçi Fonksiyonel Gıda ”kategorisinde ödüle layık görüldü.

Markanın yeniliklere, sağlığa ve kaliteye verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Genel Müdür Sevdil Yıldırım ödül töreninde şöyle konuştu: “ Gıda Plus gibi vizyoner yarışmalar gıdaya artı değer katmak için bizleri motive ediyor. Zerdeçal anti inflamatuar özelliği çok yüksek olan bir baharat. Zerdeçalı karabiberle birleştirdiğinizde etken madde özelliği daha da artıyor. Gurme Shiffa ile Tahsildaroğlu’nun Türk taze kaşarının lezzetini şifa ile birleştirerek özel bir ürün sunmuş olduk. Sial Paris, Amerika ve Kanada fuarlarında da gördük ki zerdeçalı değil kaşar, herhangi bir peynirde kullanan ilk biz olduk. Alanlarında uzman böylesi kuvvetli bir jüri tarafından yaklaşık 220 başvuru arasından bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz, gururluyuz.”

Doğanın faydaları ve taptaze lezzetleriyle harmanlanan Gurme Shiffa Serisinde taze kaşarın hafifliği ile iltihap çözücü özelliği bulunan baharatlar bir arada yer alıyor. Kaz dağları eteklerinde, 1. kalite inek sütüyle üretilen Gurme Shiffa Taze Kaşar peynirinin Zerdeçal – Karabiberli çeşidinin yanı sıra Dağ Kekikli, Pul biber- Biberiyeli ve Kimyonlu çeşitleri bulunuyor.


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