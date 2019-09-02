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Güreşte gelişim kampları sürüyor

- Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz:- "Güreş bizim ata sporumuz, şu an Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı branşı. Bu başarının sürdürülebilir olması için altyapı çok önemli"

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
Güreşte gelişim kampları sürüyor


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu gelişim kamplarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ve güreş liselerinin sayılarını artıran federasyon, gelişim kamplarına da büyük önem veriyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da serbest stilde 55, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde grekoromen stilde 55, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ise 50 kadın sporcu çalışmalarını sürdürüyor. 11-13 yaş grubundaki güreşçiler, deneyimli hocalar tarafından yetiştiriliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, altyapı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek "Güreş bizim ata sporumuz, şu an Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı branşı. Bu başarının sürdürülebilir olması için altyapı çok önemli. Şu anda Afyon, İstanbul ve Ankara'da gelişim kamplarımız var. Çok değerli hocalarımız eşliğinde çalışmalar sürüyor. Bizler de federasyon olarak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu gün sporcularımızın tamamına yeni malzemelerini dağıttık. Buradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonaları çıkaracağımıza olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
  1. gelişim kampları
  2. Güreş
  3. Türkiye Güreş Federasyonu

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