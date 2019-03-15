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Güreşin "yıldızları" Ankara'da ter döküyor

- Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 300 sporcu mücadele ediyor

15 Mart 2019 Cuma 10:50
Güreşin "yıldızları" Ankara'da ter döküyor


ANKARA (AA) - Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 güreşçi mücadele ediyor.

Organizasyonda bugün 41, 45, 51, 60, 71 ve 92 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, 17 Mart Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:50
  1. Ankara
  2. Güreş
  3. Keçiören
  4. Taha Akgül Spor Salonu
  5. Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası

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