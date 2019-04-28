Güreşçiler, şampiyonadan başarıyla döndü Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı sporcuları, U-15 Minikler Türkiye Şampiyanası’ndan dereceyle döndü.

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı sporcuları, U-15 Minikler Türkiye Şampiyanası’ndan dereceyle döndü.

Toplamda, 300 sporcunun katıldığı, U-15 Minikler Türkiye Şampiyonası’nda, Muhammed Ali Şahin ikinci, Muhammed Dalkıran beşinci, Furkan Bal ve Bahadır Bilen yedinci oldu. Dereceye giren sporcular milli takıma girmeye hak kazandı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, güreş takımının aldığı bu başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.

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