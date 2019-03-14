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Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:35
Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.


Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor ,Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çetin mücadelelere sahne oldu.


Sıkletlerinde ilk iki dereceyi alan sporcuların 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı İl Seçmesi Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;


55 kg-Özkan Yağmur - Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi


60 kg-Furkan Koçak -Kayseri Şeker spor


63 kg- Emrah Sarıyar-Kayseri Şeker Spor


67 kg- Ekrem Sarıyar-Kayseri Şeker spor


72 kg-Kadir Altuntaş-Talas GHSE Kulübü


77 kg-Alican Pakır-Kayseri Merkez MTAL


82 kg-Mustafa Kılıç-Kayseri Merkez MTAL


97 kg-Hacı Mehmet Özgül-Kayseri Şeker Spor


130 kg-Resul Gürpınar-Kayseri GHSEK

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:35
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