Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı
10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.14 Mart 2019 Perşembe 17:35
10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.
Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor ,Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çetin mücadelelere sahne oldu.
Sıkletlerinde ilk iki dereceyi alan sporcuların 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı İl Seçmesi Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;
55 kg-Özkan Yağmur - Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
60 kg-Furkan Koçak -Kayseri Şeker spor
63 kg- Emrah Sarıyar-Kayseri Şeker Spor
67 kg- Ekrem Sarıyar-Kayseri Şeker spor
72 kg-Kadir Altuntaş-Talas GHSE Kulübü
77 kg-Alican Pakır-Kayseri Merkez MTAL
82 kg-Mustafa Kılıç-Kayseri Merkez MTAL
97 kg-Hacı Mehmet Özgül-Kayseri Şeker Spor
130 kg-Resul Gürpınar-Kayseri GHSEK
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