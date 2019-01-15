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Güreş milli takımları Niğde'de kampa girdi

- Romanya'nın başkenti Bükreş'te nisan ayında düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde Türkiye'nin yanı sıra Romanya ve Azerbaycan güreş milli takımları da çalışmalarını sürdürüyor- Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman: - "Hedefimiz önce Avrupa sonra dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası bizim için en önemlisi"

15 Ocak 2019 Salı 15:24
Güreş milli takımları Niğde'de kampa girdi


NİĞDE (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Türkiye, Romanya ve Azerbaycan güreş milli takımları, Niğde'de kampa girdi.

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde Türk milli takımının yanı sıra Azerbaycan ve Rumen milli takımı sporcuları da aynı yerde şampiyonaya hazırlanıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk hazırlık kampını Niğde'de yaptıklarını söyledi.

Türkiye şampiyonasında ilk üçe giren 40 sporcuyu kampa davet ettiklerini belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Rumen ve Azerbaycan milli takımı burada kamp yapıyor. Kampta şampiyon güreşçilerimiz var. Hedefimiz önce Avrupa sonra dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası bizim için en önemlisi. Çünkü burada 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma imkanımız olacak. O yüzden bizim asıl hedefimiz Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası. Güzel ve uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Çalışma ortamımız güzel olduğu için yabancı takımlar da burayı tercih ediyor. İnşallah güzel başarılar elde edeceğiz."

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Nikolay Stoyanov da Niğde'ye ilk kez geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Çalışma ortamımız çok güzel, memnunum. Daha önce geldiğim yıllarda başarılı olduk ve bu başarı hem Türkiye hem de Romanya adına devam edecek. Siz başarılı olduğunuzda ben de başarılı olmuş kadar seviniyorum. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası Romanya'da olacak. Siz de yine bayrağınızı zirveye taşıyacaksınız. Biz de mutlu olacağız. Böyle bir ortamda bize çalışma imkanı verdikleri için başta federasyon olmak üzere teknik heyete çok teşekkür ederim."


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:24
  1. Azerbaycan
  2. Bükreş
  3. Demirkazık Kamp eiğitim Merkezi
  4. Kadın Güreş Milli Takımı
  5. kamp
  6. Niğde
  7. Romanya

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