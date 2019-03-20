Güreş milli takımı Ankara'da kampa girdi

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Serbest güreşçiler, son etap çalışmaları için Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde toplandı.

Teknik direktör İshak İrbayhanov yönetimindeki milliler, çalışmalarını 5 Nisan'a kadar burada sürdürecek. Kampta olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de yer alıyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi serbest stilde Süleyman Atlı (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Mustafa Kaya (70 kilo), Yakup Gör (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), İbrahim Bölükbaşı (92 kilo), Fatih Yaşarlı (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) temsil edecek.

- Ayık'tan moral ziyareti

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, milli takıma moral ziyaretinde bulundu.

Güreşçiler ve teknik heyetle sohbet eden Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla döneceğine inandığını söyledi.

Asıl hedefin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getiren Ayık, şu ifadeleri kullandı:

"Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı, madalya deposu. İnşallah, kardeşlerimiz bizleri yine mahcup etmeyecek. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarını düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'nda da olimpiyat baraj müsabakaları var. Hepsinin barajı geçeceğine inanıyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'ndaki başarı olimpiyatların başlangıcı olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok önemli. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda takım halinde şampiyon olmuştuk."

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü İrbayhanov ise Avrupa Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını belirterek, "Artık son kampımızı gerçekleştiriyoruz. Takımımızın durumu iyi. Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Hedefimiz, takım halinde derece elde etmek." diye konuştu.