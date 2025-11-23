Gürcistan'da yol inşaatında toprak kayması sonucu 4 işçi öldü

Gürcistan Karayolları İdaresi, Mtskheta-Mtianeti bölgesinde yer alan Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınlarında devam eden yol inşaatında trajik bir olay yaşandığını duyurdu.

İnşaat sırasında beklenmedik bir toprak kayması meydana geldi ve beş çalışan toprak altında mahsur kaldı.

ÇALIŞANLAR TÜRKMENİSTAN VE ÇİN VATANDAŞI

Olay yerine hızla intikal eden kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu göçük altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Ancak, diğer dört işçiye ulaşıldığında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Karayolları İdaresi, yaşamını yitiren ve yaralanan çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğunu açıkladı.

Facia ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.