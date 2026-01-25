Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

Zeytinoğlu’nun aracının buz zeminde kayarak tıra çarpmanın etkisiyle alev aldığı öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı 23 Ocak gecesi Münsterland ve Osnabrück bölgelerinde başka pek çok kaza daha yaşandı.

18 ayrı noktada otomobillerin otobandaki bariyerlere ve diğer araçlara çarptığı bu kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Otoyol iki yönlü trafiğe kapatılırken polis hasar tespit çalışmalarının uzun süre zaman alacağını belirtti.

49 yaşında hayatını kaybeden Kayseri kökenli Murat Zeytinoğlu 9 yıldır cemiyet başkanlığını yürütüyordu. 1987 yılından bu yana faaliyetini sürdüren cami, 2020’de yeni yerleşkesine taşınmıştı. Cami cemaatinden edinilen bilgiye göre titizlikle görevini yapan Zeytinoğlu'nun caminin yeni yere taşınmasında büyük özveri ve emeği olduğu öğrenildi.