Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

Almanya'da dondurucu soğukların etkisiyle cam pistine dönen yollar, gurbetçi camiasını derin bir yasa boğan feci bir kazaya sahne oldu. Paderborn kenti yakınlarındaki A44 otobanında seyir halinde olan bir araç, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Bölgedeki Türk toplumunun yakından tanıdığı ve sevdiği bir ismin karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Zeytinoğlu’nun aracının buz zeminde kayarak tıra çarpmanın etkisiyle alev aldığı öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı 23 Ocak gecesi Münsterland ve Osnabrück bölgelerinde başka pek çok kaza daha yaşandı.

18 ayrı noktada otomobillerin otobandaki bariyerlere ve diğer araçlara çarptığı bu kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Otoyol iki yönlü trafiğe kapatılırken polis hasar tespit çalışmalarının uzun süre zaman alacağını belirtti.

49 yaşında hayatını kaybeden Kayseri kökenli Murat Zeytinoğlu 9 yıldır cemiyet başkanlığını yürütüyordu. 1987 yılından bu yana faaliyetini sürdüren cami, 2020’de yeni yerleşkesine taşınmıştı. Cami cemaatinden edinilen bilgiye göre titizlikle görevini yapan Zeytinoğlu'nun caminin yeni yere taşınmasında büyük özveri ve emeği olduğu öğrenildi.

