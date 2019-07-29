Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir? Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov öldü mü?

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un öldüğü konuşuluyor. Günlerdir kameralara görüntü vermeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia edildi. En son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkan Berdimuhamedov, torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Peki Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir?

Gurbanguli Berdimuhammedov 29 Haziran 1957 Babarab doğumlu, Göktepe Ahal Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'nın ikinci cumhurbaşkanıdır. Gurbanguli Berdimuhammedov; 1979 yılında Türkmen Devlet Tıp Enstitüsü'nün Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalıştı ve aynı zamanda Tıp enstitüsünde öğretim görevlisi olarak 1997 yılına kadar çalıştı.

1997 yılında Sağlık Bakanlığı görevine atandı. Sağlık bakanı olduğu süre içerisinde Türk iş adamı Ahmet Muhittin Türk ile Stomadent isimli Protez diş fabrikasını kurdu. 2001 yılında Saparmurat Türkmenbaşı tarafından Devlet Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve aynı zamanda sağlık bakanlığı görevini de sürdürdü. 2004 yılında sağlık alanında yaptığı reformlar çok eleştiri almıştır.

2016 yılında geçici cumhurbaşkanı olarak seçildi

Saparmurat Türkmenbaşı vefatı sonrası 21 Aralık 2006 cenaze töreni komisyon başkanı olarak seçildi aynı günde Türkmenistan meclisi kendisini geçici cumhurbaşkanı olarak seçti. Berdimuhammedov; 26 Aralık meclis toplantısında 11 Şubat 2007 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimleri için aday gösterildi. Bu seçimlerde kendisiyle birlikte altı aday yarıştı. Berdimuhammedov, seçmenlerin % 99'unun oylamaya katıldığı seçimde oyların % 89,23'unu alarak kazandı. 14 Şubat 2007 gününde cumhurbaşkanı, yemin töreni sonrasında resmen görevine başlayarak Türkmenistan'ın ikinci devlet başkanı oldu. Görev süresi 5 yıldır. Yemin törenine Türkiye'den başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Kazakistan'dan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Afganistan'dan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Gürcistan'dan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko, Özbekistan'dan Meclis Başkanı Halilov Erkin, katıldı. Berdimuhammedov seçimlerde 2015 yılına kadar tüm Türkmen vatandaşlara internet hizmetini gerçekleştirme sözünü verdi.