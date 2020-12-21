Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.911
|-0,54
|BIST ANKARA
|2.255
|0,47
|BIST ANTALYA
|1.997
|-2,25
|BIST BALIKESİR
|1.915
|1,43
|BIST BURSA
|3.467
|-0,57
|BIST DENIZLI
|2.726
|-1,06
|BIST ISTANBUL
|1.453
|-1,30
|BIST IZMIR
|3.100
|-0,61
|BIST KAYSERI
|7.814
|-1,45
|BIST KOCAELI
|3.331
|-1,88
|BIST KONYA
|3.144
|-1,09
|BIST TEKIRDAĞ
|9.279
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)