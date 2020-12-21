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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:38:13 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.911-0,54
BIST ANKARA2.2550,47
BIST ANTALYA1.997-2,25
BIST BALIKESİR1.9151,43
BIST BURSA3.467-0,57
BIST DENIZLI2.726-1,06
BIST ISTANBUL1.453-1,30
BIST IZMIR3.100-0,61
BIST KAYSERI7.814-1,45
BIST KOCAELI3.331-1,88
BIST KONYA3.144-1,09
BIST TEKIRDAĞ9.2791,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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