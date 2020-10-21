Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.234
|0,28
|BIST ANKARA
|2.251
|0,40
|BIST ANTALYA
|1.849
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|1.682
|1,09
|BIST BURSA
|3.479
|-1,34
|BIST DENIZLI
|3.195
|-2,50
|BIST ISTANBUL
|1.332
|0,30
|BIST IZMIR
|2.969
|0,18
|BIST KAYSERI
|7.452
|2,41
|BIST KOCAELI
|2.655
|1,54
|BIST KONYA
|2.390
|-0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|8.450
|-1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)