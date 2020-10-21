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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:22:09 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.234 0,28
BIST ANKARA 2.251 0,40
BIST ANTALYA 1.849 -0,02
BIST BALIKESİR 1.682 1,09
BIST BURSA 3.479 -1,34
BIST DENIZLI 3.195 -2,50
BIST ISTANBUL 1.332 0,30
BIST IZMIR 2.969 0,18
BIST KAYSERI 7.452 2,41
BIST KOCAELI 2.655 1,54
BIST KONYA 2.390 -0,85
BIST TEKIRDAĞ 8.450 -1,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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