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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:28:47 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.253 0,17
BIST ANKARA 2.239 0,44
BIST ANTALYA 1.875 3,15
BIST BALIKESİR 1.664 1,77
BIST BURSA 3.494 -1,18
BIST DENIZLI 3.246 4,14
BIST ISTANBUL 1.330 0,34
BIST IZMIR 2.929 0,95
BIST KAYSERI 7.281 0,85
BIST KOCAELI 2.618 0,36
BIST KONYA 2.435 5,40
BIST TEKIRDAĞ 8.867 4,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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