Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.253
|0,17
|BIST ANKARA
|2.239
|0,44
|BIST ANTALYA
|1.875
|3,15
|BIST BALIKESİR
|1.664
|1,77
|BIST BURSA
|3.494
|-1,18
|BIST DENIZLI
|3.246
|4,14
|BIST ISTANBUL
|1.330
|0,34
|BIST IZMIR
|2.929
|0,95
|BIST KAYSERI
|7.281
|0,85
|BIST KOCAELI
|2.618
|0,36
|BIST KONYA
|2.435
|5,40
|BIST TEKIRDAĞ
|8.867
|4,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)