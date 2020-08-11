  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:23:53 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.099 0,61
BIST ANKARA 2.104 1,85
BIST ANTALYA 1.351 4,27
BIST BALIKESİR 1.201 2,30
BIST BURSA 2.587 2,35
BIST DENIZLI 2.329 0,67
BIST ISTANBUL 1.152 2,54
BIST IZMIR 2.367 0,94
BIST KAYSERI 5.154 1,96
BIST KOCAELI 2.327 1,75
BIST KONYA 1.422 -0,52
BIST TEKIRDAĞ 7.816 -0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı...
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı