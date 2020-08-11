Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.099
|0,61
|BIST ANKARA
|2.104
|1,85
|BIST ANTALYA
|1.351
|4,27
|BIST BALIKESİR
|1.201
|2,30
|BIST BURSA
|2.587
|2,35
|BIST DENIZLI
|2.329
|0,67
|BIST ISTANBUL
|1.152
|2,54
|BIST IZMIR
|2.367
|0,94
|BIST KAYSERI
|5.154
|1,96
|BIST KOCAELI
|2.327
|1,75
|BIST KONYA
|1.422
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|7.816
|-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)