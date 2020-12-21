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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:39:03 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN961.322.883
Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası910.889.868
Türk Hava Yolları865.708.956
Garanti Bankası469.077.636
Emlak Konut GMYO449.050.322
Pegasus448.717.722
Şişe Cam405.555.157
Tüpraş365.490.697
Odaş Elektrik332.831.505
Otokar294.741.459
Turkcell279.138.616
Petkim239.529.676
Arçelik216.830.104
TAV Havalimanları204.028.169
Kardemir (D)200.980.413
Akbank192.241.014
Borusan Mannesmann168.277.171
Bim Mağazalar160.396.615
Doğan Holding158.444.667
Yapı ve Kredi Bankası151.037.070

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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