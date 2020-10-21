Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|571.138.573
|Garanti Bankası
|547.674.893
|İş Finansal Kiralama
|313.015.331
|Şekerbank
|230.246.075
|Yapı ve Kredi Bankası
|230.097.144
|Emlak Konut GMYO
|226.366.012
|Vakıflar Bankası
|218.088.620
|Kardemir (D)
|205.936.706
|İş GMYO
|205.810.155
|Halkbank
|176.761.349
|Petkim
|146.713.628
|Akiş GMYO
|144.303.716
|Akbank
|140.129.112
|Aselsan
|130.544.904
|Turkcell
|123.838.447
|Albaraka Türk
|122.421.487
|Koza Altın
|118.747.706
|Ege Endüstri
|116.880.991
|Odaş Elektrik
|106.082.769
|Zorlu Enerji
|103.470.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)