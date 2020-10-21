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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:24:43 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 571.138.573
Garanti Bankası 547.674.893
İş Finansal Kiralama 313.015.331
Şekerbank 230.246.075
Yapı ve Kredi Bankası 230.097.144
Emlak Konut GMYO 226.366.012
Vakıflar Bankası 218.088.620
Kardemir (D) 205.936.706
İş GMYO 205.810.155
Halkbank 176.761.349
Petkim 146.713.628
Akiş GMYO 144.303.716
Akbank 140.129.112
Aselsan 130.544.904
Turkcell 123.838.447
Albaraka Türk 122.421.487
Koza Altın 118.747.706
Ege Endüstri 116.880.991
Odaş Elektrik 106.082.769
Zorlu Enerji 103.470.595

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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