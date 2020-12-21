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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:38:13 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.856-1,01
BIST SINAİ2.176-0,92
BIST GIDA, İÇECEK1.994-0,56
BIST TEKSTIL, DERİ818-1,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.165-2,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.643-1,91
BIST TAŞ, TOPRAK1.7690,51
BIST METAL ANA3.940-1,52
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.059-0,02
BIST MADENCİLİK1.2981,39
BIST HİZMETLER1.151-0,82
BIST ELEKTRİK83-0,17
BIST ULAŞTIRMA1.609-4,59
BIST TURİZM273-2,22
BIST TİCARET3.5680,87
BIST İLETİŞİM402-1,76
BIST SPOR926-2,07
BIST İNŞAAT1.415-0,26
BIST MALİ1.486-1,55
BIST BANKA1.475-1,74
BIST SİGORTA5.768-1,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG925-1,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.220-1,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.649-1,33
BIST TEKNOLOJİ1.8851,90
BIST BİLİŞİM7181,63
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.183-1,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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