Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.994
|-0,95
|BIST SINAİ
|2.192
|-0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.985
|-0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|826
|-0,93
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.283
|2,75
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.664
|-0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|-0,14
|BIST METAL ANA
|4.033
|-1,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.064
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|1.271
|1,06
|BIST HİZMETLER
|1.137
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|84
|-0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.589
|-0,76
|BIST TURİZM
|280
|-1,09
|BIST TİCARET
|3.491
|0,51
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,24
|BIST SPOR
|947
|-1,66
|BIST İNŞAAT
|1.419
|-0,24
|BIST MALİ
|1.490
|0,19
|BIST BANKA
|1.484
|0,60
|BIST SİGORTA
|5.848
|1,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|936
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|633
|1,00
|BIST TEKNOLOJİ
|1.857
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|714
|1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.185
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)