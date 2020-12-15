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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:34:16 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.994-0,95
BIST SINAİ2.192-0,37
BIST GIDA, İÇECEK1.985-0,33
BIST TEKSTIL, DERİ826-0,93
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.2832,75
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.664-0,09
BIST TAŞ, TOPRAK1.724-0,14
BIST METAL ANA4.033-1,75
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0640,06
BIST MADENCİLİK1.2711,06
BIST HİZMETLER1.137-0,03
BIST ELEKTRİK84-0,27
BIST ULAŞTIRMA1.589-0,76
BIST TURİZM280-1,09
BIST TİCARET3.4910,51
BIST İLETİŞİM396-0,24
BIST SPOR947-1,66
BIST İNŞAAT1.419-0,24
BIST MALİ1.4900,19
BIST BANKA1.4840,60
BIST SİGORTA5.8481,80
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9360,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.227-0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6331,00
BIST TEKNOLOJİ1.8570,45
BIST BİLİŞİM7141,46
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.185-0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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