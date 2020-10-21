Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.114
|-1,81
|BIST SINAİ
|1.866
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.034
|-1,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|752
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.658
|2,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.358
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.542
|1,13
|BIST METAL ANA
|3.110
|1,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.583
|1,21
|BIST MADENCİLİK
|1.286
|1,09
|BIST HİZMETLER
|1.110
|0,56
|BIST ELEKTRİK
|78
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.315
|0,34
|BIST TURİZM
|259
|-0,14
|BIST TİCARET
|3.398
|0,50
|BIST İLETİŞİM
|429
|0,81
|BIST SPOR
|975
|-0,22
|BIST İNŞAAT
|1.426
|-0,25
|BIST MALİ
|1.309
|0,66
|BIST BANKA
|1.257
|1,22
|BIST SİGORTA
|5.740
|1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.018
|1,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.071
|0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|628
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|1.857
|0,17
|BIST BİLİŞİM
|690
|0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.313
|2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)