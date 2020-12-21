Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|4,60
|4,19
|9,79
|Borusan Mannesmann
|24,98
|23,00
|8,61
|Selçuk Ecza Deposu
|15,78
|14,75
|6,98
|Çelebi
|125,90
|118,20
|6,51
|Netaş Telekomünikasyon
|22,68
|21,40
|5,98
|Otokar
|275,60
|260,20
|5,92
|Good-Year
|8,12
|7,74
|4,91
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,92
|1,84
|4,35
|Akçansa
|17,58
|16,85
|4,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,22
|27,44
|2,84
|Aselsan
|18,34
|17,84
|2,80
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|6,61
|2,42
|Odaş Elektrik
|4,05
|3,96
|2,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|44,62
|2,24
|Pınar Süt
|21,36
|20,90
|2,20
|İndeks Bilgisayar
|16,70
|16,36
|2,08
|Deva Holding
|24,56
|24,08
|1,99
|Tat Gıda
|10,70
|10,52
|1,71
|Bizim Mağazaları
|15,66
|15,42
|1,56
|Albaraka Türk
|1,99
|1,96
|1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)